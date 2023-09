Morali selektiv i FIFA-s: Padrejtësia ndaj palestinezëve mbetet e padukshme

Siç vërejnë organizatat e të drejtave të njeriut Friends of Sabeel dhe Just Peace Advocates, Izraeli – në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar – pengon lëvizjet dhe udhëtimet e ekipeve palestineze të futbollit, parandalon ndërtimin e objekteve të futbollit palestinez në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe arreston (pa shkak) futbollistët palestinezë.