Pas Aushvicit: Shfrytëzojnë Holokaustin, injorojnë gjenocidin e Izraelit.

Në një nga ato vizita, ndërsa po ecja nëpër kazermën e grave – ku të burgosurit konsideroheshin shumë të sëmurë dhe shumë të paaftë për të bërë ndonjë punë skllevërore për projektet e përbashkëta të SS dhe korporatave gjermane, thjesht u lanë të vdisnin – unë shtriva pëllëmbën time mbi shtratin prej druri, dyshemeja e një shtrati me tri krevate marinari, më pas i mbuluar me shtresa të dukshme pluhuri, sikur dora ime empatike do të prekte shpirtrat e tyre të zhdukur.