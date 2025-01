Mulliri shekullor në Tetovë që i mbijetoi kohës

“Ky gur ecën me anë të ujit. Ne i themi çargë, pas çargut është rrotulluesi që e rrotullon gurin dhe pas këtij guri është një kryq që e mban këtë gur dhe me anë të asaj kryqi rri mbi gurrin në pjesën e sipërme dhe nuk e lë të dalë. Pra, mbetet në një vend. Kjo është ngritëse. Do që të rrotullohet më shpejt, e ngre lart dhe shkon edhe më shpejt, e ul, e ndalon, sepse puqet gur me gur dhe nuk ka fuqi”, rrëfeu për TRT Ballkan.