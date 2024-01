Futbollisti algjerian Atal dënohet në Francë për postim në lidhje me Gazën

Futbollisti algjerian Youcef Atal u dënua në Francë me tetë muaj burgim me kusht për një postim në rrjetet sociale në mbështetje të popullit të Rripit të Gazës, njoftoi gazeta franceze "Nice-Matin". Mbrojtësi i djathtë i Nicës franceze Atal (27) u dënua me tetë muaj burg me kusht dhe 45 mijë euro gjobë në Gjykatën Penale për "shkaktim të urrejtjes për arsye fetare".