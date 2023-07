Origjina e pozicionit “jashtë loje” në futboll

Kur loja e futbollit të asociacioneve të ndryshme fitoi popullaritet në mesin e shekullit XIX, rregulli jashtë loje ishte i ngjashëm me atë që shihet sot në ragbi, dhe loja fillimisht do të shihte skuadrat të luanin tetë përpara dhe të lëviznin topin përpara nëpërmjet driblimit ose përleshjes. Më pas, në 1863, FA vendosi të prezantojë "rregullin e tre lojtarëve", ku një sulmues do të thirrej në pozicion jashtë loje nëse vendosej përballë mbrojtësit të tretë të fundit.