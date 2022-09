Akar: Türkiye do të vazhdojë t'i përgjigjet 'llastimit' të Greqisë

Ankaraja do të vazhdojë t’i përgjigjet "llastimit" të Athinës, tha ministri turk i Mbrojtjes, Hulusi Akar, duke përmendur provokimet e vazhdueshme, veprimet ofenduese dhe aktet e paligjshme të Greqisë kundër Türkiye-s.



"Ne i jemi përgjigjur gjithmonë këtij llastimi të Greqisë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë", tha Akar në një ceremoni ushtarake në provincën qendrore Eskişehir.



Duke përmendur ngacmimet e fundit të Greqisë ndaj avionëve turq mbi Detin Egje dhe Mesdheu Lindor, Akar tha se avionët turq ishin të angazhuar në një mision të NATO-s.



"Që nga 2 korriku, misioni njoftoi për aktivitetin e tij të gjithë aleatët e NATO-s, të gjithë e dinin për të", tha shefi i mbrojtjes turke, duke shtuar se është "e pamundur" që Athina të mos ketë ditur për misionin.



"Megjithatë, ata përgjuan F-16-ët tanë, të cilët po kryenin detyrën e tyre në NATO. Greqia bëri një deklaratë të rreme në një mënyrë mohuese duke pretenduar se ‘Nuk e dinim që këta ishin avionë turq’", shtoi ai.



Duke theksuar se veprimet e Greqisë janë "jashtëzakonisht armiqësore dhe të gabuara", Akar shtoi se NATO dhe vendet e treta gjithashtu duhet të shohin veprimet e Greqisë. "Ne i kemi paralajmëruar të gjithë aleatët tanë për Greqinë. Presim që ata të jenë objektivë. Ata duhet të dinë se veprimet e Greqisë dhe retorika (për Türkiye-n) nuk janë në përputhje me miqësinë apo aleancën", tha Akar.



Duke theksuar se Ankaraja ndjek nga afër veprimet e Athinës që shpërfillin ligjin ndërkombëtar, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe miqësinë, ministri turk potencoi se si Türkiye, ata e vazhdojnë punën e tyre, jo si barrë për NATO-n dhe e tyre, por si një vend që mban barrën e vet.



Türkiye, anëtare e NATO-s për më shumë se 70 vjet, është ankuar për veprimet dhe retorikën e përsëritur provokuese nga Greqia në rajon gjatë muajve të fundit, duke thënë se lëvizjet e tilla pengojnë përpjekjet e saj me mirëbesim për paqen.



Që nga fillimi i vitit 2022, avionët luftarakë grekë kanë shkelur hapësirën ajrore turke 256 herë dhe kanë ngacmuar avionët turq 158 herë.



Anijet e rojes bregdetare greke kanë shkelur gjithashtu 33 herë ujërat territoriale turke.