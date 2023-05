Altun: Askush nuk humbi në zgjedhjet e së dielës

E gjithë Türkiye fitoi në zgjedhjet e së dielës, tha Drejtori i Komunikimeve Fahrettin Altun, mes epërsisë së qartë të Presidentit Recep Tayyip Erdoğan në balotazhin presidencial drejt rizgjedhjes së tij. "Ai fitoi në një mënyrë që askush nuk humbi. Nën udhëheqjen e presidentit tonë Recep Tayyip Erdoğan, ne tejkaluam të ashtuquajturat pengesa të pakapërcyeshme një nga një," shkroi Altun në Twitter. "Nuk ka ndalesë në Shekullin e Türkiyes, ne vazhdojmë," shtoi ai. Vërejtjet e tij erdhën në mes të epërsisë së Erdoğanit në balotazhin presidencial me 53,41% të votave, ndërsa kandidati i opozitës Kemal Kilicdaroglu ka 46,59%, me 75.42% të votave të numëruara, sipas Ahmet Yener, kryetar i Këshillit të Lartë Zgjedhor (YSK). Më 14 maj, asnjë kandidat nuk fitoi 50% të kërkuar në raundin e parë, duke shkaktuar balotazhin presidencial, megjithëse Erdoğan mori kryesimin me 49.52%. Në atë ditë, aleanca elektorale e Erdoğanit fitoi gjithashtu shumicën e vendeve në parlament.