Altun: Fjalimi në Kongres i Netanyahut, njollë e madhe për ShBA-në.

Nën udhëheqjen e Presidentit Erdoğan, kreu i Komunikimeve të Türkiyes tha se qeveria turke po bën gjithçka që mundet për të sjellë realitetin e një zgjidhjeje me dy shtete me një Palestinë të vërtetë sovrane që jeton krah për krah me fqinjët e saj. Kjo është ngjarje që nuk mund të parandalohet. “Ata që dëshirojnë të jenë në anën e duhur të historisë duhet të kundërshtojnë politikat gjenocidale të qeverisë Netanyahu”, thotë Altun në reagimin e tij ndaj fjalimit të Netanyahut në Kongres. Sipat tij, është koha për një llogari në politikën amerikan. “Shpresojmë që fjalimi i sotëm i turpshëm të shërbejë si një thirrje zgjimi për amerikanët që duan paqe”, thekson Altun.