Altun: Keqardhje për armiqësinë e mediave perëndimore ndaj Türkiyes

“Ata thonë ‘Erdoğan duhet të ikë’. Pse? Nëse nuk do të ishte Erdoğani, bota do të ishte në krizë ushqimore,” shtoi ai, duke iu referuar marrëveshjes së drithit që u arrit midis Rusisë dhe Ukrainës me anë të përpjekjeve ndërmjetësuese të Türkiyes dhe të Kombeve të Bashkuara.