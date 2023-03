Altun: Marrëdhëniet e Türkiyes me Afrikën, përfitim i dyanshëm

Platforma do të funksionojë në përputhje me objektivat e TRT-së për gazetari të paanshme dhe gjithëpërfshirëse dhe do të shfaqë histori nga kontinenti i dytë më i populluar në botë për një audiencë globale. TRT Afrika do të jetë në dispozicion në katër gjuhë: suahili, anglisht, hausa dhe frëngjisht.