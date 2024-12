Altun në Stratcom 2024: Türkiye, forcë stabilizuese në zgjidhjen e krizave

"Në Siri, e cila gjithashtu ka dëshmuar ngjarje të nxehta ditët e fundit, Türkiye ka qëndruar në anën e duhur të historisë për 13 vjet, siç thotë Presidenti ynë Recep Tayyip Erdoğan. Sot, me udhëheqjen e fortë të Presidentit tonë, është e qartë për gjithë botën që ne qëndrojmë në anën e duhur të historisë në Siri. Vendi ynë ka pritur miliona sirianë dhe ka qëndruar me të shtypurit në Siri dhe kundër shtypësve. Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka për të siguruar që vendi të jetojë në paqe. Ne besojmë me vendosmëri se Siria është e sirianëve, nuk kemi pranuar kurrë përpjekje inxhinierike politike, gjeografike dhe etnike në Siri, me të cilën kemi një kufi tokësor prej 911 kilometrash dhe një ligj të gjatë të vëllazërisë dhe fqinjësisë. Ne do të jemi kundër terrorizmit dhe do të vazhdojmë me forcë këtë qëndrim si një forcë pajtuese dhe stabilizuese në zgjidhjen e krizave. Türkiye do të vazhdojë të jetë një aleat i fortë, një aktor vendimtar dhe një lider në zgjidhjen e problemeve rajonale dhe globale.