Altun: Palestina e pavarur e vetmja zgjidhje për paqen rajonale

"Nën udhëheqjen e presidentit tonë, Türkiye do të përpiqet me forcë për ndërprerjen e menjëhershme të masakrës në Palestinë dhe krijimin e një shteti sovran, të pavarur palestinez me kryeqytet në Jerusalemin Lindor, bazuar në kufijtë e vitit 1967 dhe zotërimin e integritetit territorial", tha Altun duke shtuar se nuk ka rrugë tjetër që paqja të mbizotërojë në rajon.