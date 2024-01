Altun përsëriti fjalët e Erdoğanit për spiunazhin izraelit në Türkiye

“Ata duket se nuk janë të njohur me Türkiyen, injorantë ndaj popullit turk dhe ndaj nesh. Bërja e një gabimi të tillë do të thotë se ata do të pësojnë një kosto jashtëzakonisht të rëndë. Nëse ata marrin guximin të ndërmarrin një hap të tillë në Türkiye, pasojat do të jenë aq të thella sa “nuk do të jenë në gjendje të qëndrojnë përsëri; ata do të jenë të detyruar të paguajnë për të”, u tha Erdoğan gazetarëve më 6 dhjetor.