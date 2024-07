Altun: Presidenti Erdoğan gjithmonë pranë të përndjekurve

“Qeveria izraelite dhe anëtarët e kabinetit të saj janë pjesëmarrës aktivë të një gjenocidi të vazhdueshëm në Palestinë. Ata tashmë janë të dënuar në opinionin publik botëror. Është vetëm çështje kohe para se të dënohen në gjykatat ndërkombëtare. Ata do të paguajnë për atë që kanë bërë. Synimet gjenocidale të qeverisë Netanyahu nuk janë të diskutueshme. Retorika dhe veprimet e anëtarëve të kabinetit izraelit e kanë vërtetuar këtë shumë herë. Duke kuptuar se do të përballen me pasojat e veprimeve të tyre, ata janë bërë më agresivë, veçanërisht kur u thuhet e vërteta”, shkruan Altun.