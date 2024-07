Altun: Türkiye kërkon t'i japë fund luftës në Siri

Politika e Türkiyes është t'i japë fund konfliktit dhe të rindërtojë një Siri që ka integritetin e saj territorial të paprekur me qytetarët e saj që jetojnë në paqe dhe liri, tha kreu i Drejtorisë Turke të Komunikimeve, Fahrettin Altun.



Në një deklaratë në X, i njohur më parë si Twitter, Altun tha të enjten se politika e Ankarasë për Sirinë synon të arrijë në një zgjidhje paqësore të konfliktit që ka zhvendosur miliona refugjatë, një pjesë e madhe e të cilëve Türkiye i ka pritur për më shumë se një dekadë.



Altun tha se Türkiye synon të sigurojë kthimin e sigurt të refugjatëve në vendin e tij dhe nënvizoi se për ta arritur këtë, duhet të ndërtohet infrastruktura humanitare dhe ligjore. Altun, megjithatë, kritikoi komunitetin ndërkombëtar për injorimin e këtij qëllimi, duke shmangur ndarjen e barrës së mbështetjes së refugjatëve dhe ofrimin e mbështetjes minimale për ta, dhe duke e lënë Türkiyen të vetme në këtë detyrë monumentale humanitare.



“Populli turk ka qenë jashtëzakonisht i dhembshur dhe bujar me mbështetjen e tyre për ata të cilëve nuk u është dhënë zgjidhje tjetër veçse të braktisin atdheun e tyre,” tha Altun.



“Në përputhje me këtë frymë, politika jonë e jashtme ka mbetur e përkushtuar ndaj parimeve humanitare pavarësisht presioneve të shumta dhe provokimeve të të gjitha llojeve,” tha ai.



“Ne nuk i lejuam grupet e opozitës ta kthejnë këtë çështje për të ndezur ndjenjat anti-imigruese. Ne nuk do të lejojmë as aktorët e jashtëm të shfrytëzojnë disa ankesa për të diktuar politikën tonë.”



Vërejtjet e Altun erdhën pasi grupe të zemëruara në qytetin qendror të Anadollit Kayseri, u vunë flakën pronave të shumta në pronësi të shtetasve sirianë. Dhuna u shkaktua nga një incident ku përfshihej një individ sirian, i cili abuzoi seksualisht me një vajzë shtatëvjeçare. Trazirat u përhapën edhe në qytete të tjera, ndonëse me intensitet më të vogël.