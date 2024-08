Altun: Türkiye vazhdon të kontribuojë për paqen në arenën ndërkombëtare

“Në këtë periudhë të përshkallëzimit të tensioneve në rajon, Türkiye vazhdon të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin në arenën ndërkombëtare nën udhëheqjen e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye dëshmoi edhe një herë se është një peshë e rëndë diplomatike me partneritete të veçanta me vende të ndryshme të botës. Ne i përdorim aftësitë tona në shërbim të paqes dhe stabilitetit përmes bashkëpunimit me ndikim, me aktorë të ndryshëm”, shkruan Altun.