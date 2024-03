Altun: Zgjedhjet lokale të 31 marsit, një pikë kthese për Türkiyen

"Me zgjedhjet e 31 marsit, Türkiye do t'i shtojë një tjetër zgjedhje të suksesshme kulturës së saj demokratike dhe do t'i përgatisë të gjitha provincat e saj, veçanërisht qytetet si Istanbuli dhe Ankaraja, për 'Shekullin e Türkiyes. Zhvillimi kombëtar, ringjallja dhe rindërtimi i qyteteve të prekura nga Tërmeti i 6 shkurtit dhe shndërrimi i qyteteve me rrezik të lartë tërmetesh, si Istanbuli, në qytete elastike do të jetë vizioni ynë më i rëndësishëm pas zgjedhjeve. Türkiye do të vazhdojë të mbajë zgjedhjet e saj në kuadër të procedurave demokratike, qeveria dhe opozita e saj do të respektojnë rezultatet e kutisë së votimit dhe ajo që është më e rëndësishmja, do të vazhdojë të ndërtojë 'Shekullin e Türkiyes” si forcë stabilizuese në arenën ndërkombëtare, prandaj mund të thuhet se zgjedhjet lokale që do të mbahen më 31 mars janë zgjedhje që synojnë të ndikojnë në dekadat e ardhshme të Türkiyes për sa i përket dinamikës së saj të brendshme dhe të jashtme”, përfundoi Altun.