Arkeologët turq dhe mongolë gërmojnë varre në malin Shovh Uul

Studiuesit turq dhe mongolë kanë kryer gërmime arkeologjike në varret e malit Shovh Uul. Gërmimet u fokusuan në varret dhe monumentet e nomadëve të periudhës mesjetare të vendosura në malin Shovh Uul dhe pellgun e lumit Tuul në rrethin Altanbulag të provincës Tov. Kursat Yildirim, një nga koordinatorët e projektit nga Universiteti i Istanbullit, tha se ata e iniciuan projektin mbi historinë e nomadëve, historinë, kulturën dhe artin e turqve dhe mongolëve. “Kemi planifikuar një projekt 3-vjeçar. Në vitin tonë të parë, ne po gërmojmë malin Shovh Uul, në një partneritet turko-mongolez si pjesë e studimeve të përbashkëta në terren”, tha ai. Yildirim tha se varri që ata gërmuan në pellgun e lumit Tuul daton midis shekujve V dhe VIII. “Varri mund t'u përkasë Juanjuanëve, Gokturkëve, ose ndoshta periudhës Ujgure. Është një kompleks varresh me plan katror me përmasa 10 me 10 metra”, tha ai. Ky varr është shumë më i madh se të tjerët, tha ai, duke shtuar se ka një veçori unike të varrit për nga madhësia e tij. Ai tha se synimi i tyre kryesor këtë vit është që fillimisht të përcaktojnë planin e jashtëm të monumentit dhe të pastrojnë dheun sipërfaqësor. “Ndërsa shkuam më thellë nga pjesët sipërfaqësore, u gjetën fillimisht kockat e kalit dhe deleve. Këto u dërguan menjëherë në laboratorë për analiza radiokarbonike”, shtoi ai.