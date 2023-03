Asetet kulturore në provincat e prekura nga tërmetet po konservohen

“Kjo nuk është trashëgimi vetëm e vendit tonë, por e gjithë botës. Ne punojmë me vetëdije për këtë. Për fat të keq, ne ndiejmë trishtim të madh kur hyjmë në ndërtesat. Jo vetëm në xhami ose medrese. Ne kemi të njëjtat ndjenja në të gjitha ndërtesat fetare dhe historike. Do të përpiqemi të shpëtojmë atë që mundemi. Do të bëjmë gjithçka që mundemi”, shprehet Göktepe.