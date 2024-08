Atay: Nuk do të lejojmë që FETO-ja të helmojë marrëdhëniet Türkiye-Shqipëri

"Çështja e pastrimit të FETO-s nga Shqipëria nuk është vetëm çështje e Türkiyes, ajo është çështje edhe e shtetit shqiptar dhe është kërcënim edhe për vëllezërit tanë shqiptarë. Ky pastrim nuk duhet bërë vetëm për Türkiyen, duhet të bëhet për një të ardhme më të sigurt edhe për vendin tuaj (Shqipërinë). Do të marrim rezultate lidhur me këtë, ka dhe do të ketë zhvillime pozitive lidhur me këtë. Dua të theksoj që prania e organizatës FETO në Shqipëri assesi nuk do të jetë pengesë për thellimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve tona. Nuk do t’i lejomë të helmojnë marrëdhënien midis dy shteteve", tha ambasadori turk.