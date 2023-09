Aventurë adrenaline në Türkiye: Lundrim mbi dallgët e detit Egje

Cesme - ndodhet në bregun perëndimor të gadishullit të Izmirit dhe është një vend i paharrueshëm për lundrim. Alacati, i cili lidhet me Çesmen, njihet si një nga "pikat më të mira të sërfit (lundrimit) në botë". Për shkak të erës së përsosur, tokës ranore dhe ujërave të cekëta të mbrojtura, ky vend është qendra botërore për lundrim në ajër. Këtu mbahet Konkursi Botëror i lundrimit në erë i organizuar nga Shoqata e Lundruesve Profesionistë, ku vijnë surfistët më të mirë në botë. Qyteti është i mbushur me qendra për trajnim dhe marrjen me qira të pajisjeve të sërfit. Urla, një tjetër destinacion pushimi, është një vend kryesor për "kitesurfing" për shkak të erërave të forta në brigje.