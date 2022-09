Avionët grekë sërish provokuan avionët turq F-16 mbi Detin Egje

Avionët turq që po merrnin pjesë në një mision të NATO-s mbi Detin Egje u provokuan nga avionët grekë F-16, njoftuan burime të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Türkiye-s.



Burimet, të cilat kërkuan të mbeten anonime për shkak të kufizimit që të flasin për media, thanë se dy F-16 turq u provokuan të mërkurën.



Sapo avionët grekë ua mbyllën radarin e tyre avionëve luftarakë turq, pala turke u përgjigj në mënyrë adekuate dhe me forcë të plotë.



Kjo është hera e dytë këtë javë që avionët grekë ua mbyllin radarët e tyre avionëve turq në misionet e NATO-s.



Të martën, një incident i ngjashëm ndodhi në Mesdheun Lindor. Me këtë rast Türkiye informoi autoritetet e NATO-s, kurse atasheu ushtarak grek u thirr në Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare të Türkiye-s.



"Greqia vazhdon të synojë me këmbëngulje misionet e NATO-s për të rritur tensionet, kurse incidenti i fundit i provokimit dëshmon se Greqia në mënyrë të planifikuar bënë lëvizje të tilla", tha Ministria turke e Mbrojtjes.



Burimi i njëjtë tha se sjellje të tilla janë absolutisht të papajtueshme në frymën e aleancës së NATO-s dhe se rrezikojnë sigurinë e fluturimeve.