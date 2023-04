Avioni luftarak turk pa pilot ANKA-3 doli në pistë

"ANKA-3 mund ta përdorim në operacione të përbashkëta me sistemet me drejtim me pilot si Avionin Luftarak Kombëtar, HÜRJET dhe F-16. Po ashtu, ka mundësi të përdoret si në ngarkesat e tyre të dobishme ashtu edhe në ngarkesat e tyre të dobishme të përbashkëta me njëra-tjetrën. Për këtë arsye, mund të themi se fusha e përdorimit të këtij avioni është shumë e gjerë. Nëse kryejmë shpejt fluturimin e parë, shpresojmë se do të jetë i gatshëm për detyrë (mision) deri në fund të vitit ose në fillim të vitit të ardhshëm", tha Korkem duke shpjeguar se avioni do të arrijë shpejtësi të larta të tilla si 864 km/h.