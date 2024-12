Baykar do ta blejë kompaninë italiane të aviacionit Piaggio Aerospace

Së bashku me vizionin e së ardhmes të kompanisë Baykar, synohet edhe rritja e punësimit të ofruar nga kompania në Itali. Ndërsa ky hap strategjik i Baykar i shton një sukses të ri sukseseve globale të industrisë turke të aviacionit, gjithashtu me këtë marrëveshje identiteti historik i Piaggio do të bartet edhe në të ardhmen.