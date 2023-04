Baykar në TEKNOFEST Istanbul prezantoi smart raketën Bayraktar KEMANKES

“Me municionet e drejtuara me lazer që përdorim aktualisht, ju duhet t'i afroheni objektivit dhe të shihni objektivin. Kjo ju vendos në zonën e rrezikut. Duke qenë se ne ofrojmë komunikim ajër-ajër veçanërisht me avionin TB2, KEMANKES ka arritur aftësinë për të sulmuar elementët armik nga një distancë shumë më e madhe, edhe pa hyrë në zonën e rrezikut. Ai është i aftë të sulmojë një objektiv duke përpunuar pamjet duke përdorur sistemin e vet dhe inteligjencën artificiale. Ai gjithashtu mund të operojë në mjedise të luftës elektronike me sistemet e tij GNSS kundër bllokimit. Në këtë kuptim, mendoj se TB2 do të rrisë ndjeshëm aftësitë e tij”, tha Ozbek.