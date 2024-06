Baykar renditet ndër 10 eksportuesit kryesorë të Türkiyes

"Puna jonë fillestare filloi vetëm me një stërvitje. Sot, ne jemi bërë një familje e madhe, udhëheqëse në eksporte me UAV-në tonë Bayraktar TB2. Tani po bëjmë marrëveshje eksporti edhe për Bayraktar Akıncı, pasi kemi nënshkruar kontrata me 34 vende deri më sot”, tha ai.