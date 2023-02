Bayraktar AKINCI TIHA, hera e parë që ekspozohet në panair ndërkombëtar

Krahas Bayraktar TB2, i cili është mjeti ajror pa pilot për të cilin janë nënshkruar marrëveshje të eksportit me shumë vende, Baykar ka nënshkruar marrëveshje me 5 vende për Bayraktar Akıncı TİHA. Në kuadër të marrëveshjeve të eksportit kompania këtë vit do të zhvillojë dorëzimin e parë, ndërsa vazhdon bisedimet për të shtuar të reja në shitjet e saj.