Erdoğan me pakënaqësi për referendumet e mbështetur nga Rusia në Ukrainë

Presidenti i Türkiye-s Recep Tayyip Erdoğan ka shprehur pakënaqësi për referendumet në Ukrainën lindore që do t’i aneksohen Rusisë dhe shpreson se çështja do të zgjidhet nëpërmjet diplomacisë.

“Unë do të doja që një referendum i tillë të mos ishte mbajtur dhe ne mund ta kishim zgjidhur të gjithë këtë nëpërmjet diplomacisë ... por fatkeqësisht nuk ndodhi", tha Erdoğan për CNN Turk të mërkurën.

Erdoğan tha se të gjithë homologët në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së kanë vlerësuar përpjekjet ndërmjetësuese të Türkiye-s midis Rusisë dhe Ukrainës.

“[Presidenti i Ukrainës Volodymyr] Zelenskyy dëshiron mbështetjen tonë për të bindur [presidentin rus Vladimir] Putin për katër rajone", tha Erdoğan, duke shtuar se ai do të flasë me Putinin të enjten.

Në korrik, presidenti Erdoğan solli përfaqësuesit e lartë të Ukrainës dhe Rusisë në Türkiye me pjesëmarrjen e shefit të OKB-së Antonio Guterres për të nënshkruar një marrëveshje drithi që parandaloi mungesat e ushqimit në gjithë globin.

Rusia ka mbështetur referendumet në katër rajone të Ukrainës dhe nuk ka përjashtuar mundësinë e një lufte bërthamore ndërsa konflikti zgjerohet. Blloku ushtarak perëndimor, NATO, tha se po i merr seriozisht deklaratat nga Moska.

“Nuk dua as ta mendoj. Do të ishte katastrofike", tha Erdoğan duke përsëritur nevojën që konflikti Rusi-Ukrainë të zgjidhet diplomatikisht.

Garë armatimi në ishullin e Qipros

Türkiye do të përforcojë praninë e saj ushtarake në Republikën Turke të Qipros Veriore (TRNC) pasi Shtetet e Bashkuara hoqën kufizimet e saj të tregtisë së mbrojtjes ndaj administratës greke qipriote, tha Erdoğan.

“Shtetet e Bashkuara, të cilat anashkalojnë dhe madje inkurajojnë hapat e dyshes qiprio-greke që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në Mesdheun Lindor, do të çojnë në një garë armatimi në ishull me këtë hap”, tha Erdoğan.

Türkiye ka tashmë 40.000 trupa në ishull dhe do t’i përforcojë ato me armë tokësore, detare dhe ajrore, municione dhe automjete, theksoi ai.

“Të gjithë duhet të dinë se ky hap i fundit nuk do të mbetet pa përgjigje dhe se çdo masë paraprake do të merret për sigurinë e turqve qipriotë", tha Erdoğan, duke shtuar se masa e ShBA-së është “e pashpjegueshme”.

Türkiye po ndërmerr të gjitha hapat e nevojshëm në OKB për të bërë që TRNC të njihet, por ai theksoi se “kërkon kohë”.

Nëse Këshilli i Sigurimit i OKB-së vepron me drejtësi ndaj kërkesës së Ankarasë për njohjen e Republikës Turke të Qipros Veriore, presidenti Erdoğan, tha se Ankaraja do të përshpejtojë procesin e njohjes.

“Të papranueshme” dislokimet ushtarake amerikane në Egje

Duke prekur dislokimet ushtarake amerikane në Greqi, presidenti turk tha se Ankaraja pret që ShBA-ja të mos mashtrojë Greqinë dhe të ndalojë manipulimin e opinionit publik ndërkombëtar kundër Türkiye-s.

Dronët turq kanë kapur fotografi të një anijeje amerikane që transportonte dislokimin ushtarak grek në ishujt e çmilitarizuar të Egjeut, sipas marrëveshjeve të shumta ndërkombëtare.

“Dërgimi i ngarkesave me armë, municione dhe pajisje nga ShBA-ja në ishujt Midilli (Lesvos) dhe Sisam (Samos) është i papranueshëm për ne", tha Erdoğan.

Ankaraja ka paralajmëruar ShBA-në dhe Greqinë për vendosjet ushtarake nëpërmjet Ministrisë së Jashtme dhe i ka dërguar një letër OKB-së më 17 shtator, tha Erdoğan.

Për blerjen e F-16

Presidenti Erdoğan tregoi për vizitën e tij në Asamblenë e Përgjithshme të 77-të të OKB-së në New York dhe tha se u takua me disa zyrtarë dhe përfaqësues të ShBA-së, të cilët ishin “pozitivë” për shitjen e avionëve luftarakë F-16 të prodhimit amerikan në Türkiye.

“[Presidenti i ShBA-së Joe] Biden na premtoi, si demokratë, se mendimi i tij është të shesë F-16 dhe të gjitha pjesët dhe komponentët e tjerë”, tha Erdoğan.

Marrëveshja prej 6 miliardë dollarësh përfshin shitjen e 40 avionëve F-16 dhe kompleteve të modernizimit për 79 avionë luftarakë që Forca Ajrore Turke ka në flotën e saj.

Disa kongresmenë kundër Türkiye-s po kundërshtojnë shitjen e avionëve në Ankara, por disa ligjvënës, të cilët takuan presidentin do të zhvillojnë takime me palën kundërshtare për t’i bindur ata, tha Erdoğan.

Zyrtarët turq të mbrojtjes po zhvillojnë takime me homologët e tyre amerikanë për të zgjidhur prokurimin e avionëve F-16.

Takimi i fundit u mbajt në Washington.