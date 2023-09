BE-ja miraton 400 milionë euro ndihmë për tërmetin në Türkiye

Theksohet se 400 milionë euro të ndihmës do të shkojnë në Türkiye për shkak të tërmeteve me qendër në Kahramanmaraş të cilët ndodhën në muajin shkurt. Ndërsa 33,9 milionë e ndihmës do të dërgohen për Rumaninë e goditur nga thatësira dhe 20,9 milionë euro të ndihmës do të shkojnë për Italinë për shkatërrimet që shkaktuan përmbytjet në shtator të vitit 2022.