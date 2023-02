Bota u bashkua për Türkiyen

Türkiye është një nga vendet lider në ofrimin e ndihmës ndërkombëtare dhe ka dhënë kontribut të rëndësishëm në projektet e ndihmës ndaj fatkeqësive dhe zhvillimit në vende të ndryshme anembanë botës. Sipas Raportit Global Humanitarian Aid 2022, përgatitur nga Iniciativat e Zhvillimit me qendër në Mbretërinë e Bashkuar, Türkiye u bë vendi që ofroi ndihmën më të madhe humanitare me 5,5 miliardë dollarë krahasuar me produktin e saj kombëtar bruto.