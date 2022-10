Bota vlerëson politikën e Türkiyes për refugjatët, raporti i HRW-së skandal

"Türkiye pret numrin më të madh të refugjatëve dhe kryen menaxhimin e migrimit në përputhje me ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare. Türkiye jo vetëm që i kthen migrantët e parregullt në vendet e tyre në mënyrë vullnetare, të sigurt dhe dinjitoze në përputhje me të drejtat e njeriut, por gjithashtu u jep përparësi të huajve që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare dhe nuk i kthen kurrë me forcë", thonë nga KMMT-ja.