Çavuşoğlu: Asnjë konflikt nuk është lokal në mjedisin e sotëm kaotik global

Asnjë konflikt nuk është lokal në "mjedisin kaotik global" të sotëm, tha ministri i Jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu, në fjalimin e tij në sesionin e titulluar "Zgjidhja e konflikteve dhe ndërtimi i paqes", në Forumin Botëror TRT 2022 në Istanbul. "Me efektin flutur, nuk ka konflikte lokale. Ne nuk mund të lejojmë të mos veprojmë ndërsa përballemi me këto sfida dhe kërcënime," tha kryediplomati turk Çavuşoğlu. Sipas tij, konfliktet janë pjesë e realitetit të raporteve njerëzore, si dhe atyre ndërkombëtare. “Pas një periudhe të shkurtër qetësie dhe lehtësimi, marrëdhëniet ndërkombëtare dominohen sërish nga konflikte. Ne kemi nevojë për aftësi zgjidhjeje dhe ndërmjetësimi për të lënë pas këto kohë sfiduese", tha ai. Duke theksuar se bota është në një epokë krize, Çavuşoğlu nënvizoi se jo vetëm ka një ndryshim sistemik, por edhe konfliktet po transformohen sot. “Me progresin teknologjik dhe globalizimin, konfliktet janë më komplekse, shumështresore dhe më të përhapura”, tha kreu i diplomacisë turke. Forumi Botëror TRT 2022, një ngjarje vjetore dyditore, filloi të premten në Istanbul. Tubimi, i cili këtë vit mbahet me temën “Hartëzimi i së ardhmes: pasiguritë, realitetet dhe mundësitë”, mbledh akademikë, gazetarë, intelektualë, politikanë dhe anëtarë të shoqërisë civile nga e gjithë bota. Në forum marrin pjesë rreth 100 folës dhe më shumë se 1000 pjesëmarrës nga pothuajse 40 vende.