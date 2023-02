Çavuşoğlu-Blinken: Marrëveshja për F-16 e dobishme për të dyja palët

Lidhur me konfliktin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, Çavuşoğlu deklaroi se nuk do të lejojnë që sanksionet e ShBA-së dhe të BE-së (kundër Rusisë) të depërtojnë përmes Türkiyes, ashtu siç nuk do të lejojnë të anashkalohen sanksionet.