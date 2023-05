Çavuşoğlu: Këtë vit një takim i mundshëm për Sirinë në nivel presidentësh

Lidhur me takimin e ardhshëm të nivelit të ministrave të Jashtëm për Sirinë në kryeqytetin rus Moskë, Çavuşoğlu tha se bisedimet do të fillojnë të mërkurën në mëngjes dhe do të ketë gjithashtu bisedime dypalëshe. Irani ka konfirmuar se do të marrë pjesë në nivel ministror.