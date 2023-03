Çavuşoğlu: Lufta jonë kundër islamofobisë do të vazhdojë

Bugün “İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü”. Barış dini İslam’a yönelik saldırıların arttığı bu dönemde, her türlü nefret suçuyla kararlı mücadelemiz sürecek.



On International Day to Combat #Islamophobia, we reiterate our resolve to fight all hate crimes. pic.twitter.com/RiLSDqB0GI