#BosnaHersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt’le Ankara’da görüştük. Bosna Hersek’in istikrar ve bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz.



Hosted High Representative Christian Schmidt in Ankara. Will continue to support the stability & unity of #BosniaAndHerzegovina. 🇹🇷🇧🇦 pic.twitter.com/HpHDzKHIs4