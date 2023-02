Çavuşoğlu pret Konakoviqin, mirënjohje për ndihmën nga Bosnjë e Hercegovina

"Ekipet turke ishin ndër të parat ose të parat në terren së bashku me tonat në shpëtimin e jetëve njerëzore. Jam krenar për faktin se Bosnjë e Hercegovina është ndër vendet që dërguan më së shumti njerëz në ekipet e tyre të shpëtimit dhe që këto ekipe tashmë kanë dëshmuar veten duke shpëtuar disa jetë. Krahasuar me ekonomitë kryesore botërore, ne nuk jemi një vend aq i zhvilluar dhe një ekonomi e fortë, por emocioni dhe vendosmëria jonë për të qenë me popullin dhe qeverinë e Türkiyes në këtë moment është vërtet e padiskutueshme", tha Konakoviq.