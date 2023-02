Çavuşoğlu vizitoi zonën e  Adiyamanit, të prekura nga tërmeti i 6 shkurtit

Kryediplomati i Türkiyes, Mevlüt Çavuşoğlu, gjatë ditës së sotme e ka vizituar Adiyamanin, i cili u godit nga tërmeti i 6 shkurtit. Çavuşoğlu u takua me qytetarët e prekur nga tërmetet shkatërruese që goditën Türkiyen jugore. Ai u takua edhe me ministrin e Transportit dhe të Infrastrukturës të Türkiyes Adil Karaismailoğlu, ministrin e Bujqësisë dhe të Pylltarisë Vahit Kirişci dhe ministrin e Tregtisë Mehmet Musa. Më pas, ministri i Jashtëm Çavuşoğlu ka biseduar me familjet e të prekurve nga tërmeti dhe falënderoi ekipet që u ndihmuan qytetarëve. Ai gjithashtu bisedoi edhe me punonjësit e shëndetësisë në spitalin e lëvizshëm.