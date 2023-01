Çfarë duhet të dini për obusët vetëlëvizës Firtina II të Türkiyes?

Sipas ASELSAN, një kontraktor kryesor i forcave të armatosura turke, topi T-155 Firtina II “kombinon kontrollin e zjarrit” me aftësitë e drejtimit të zjarrit që i mundësojnë ushtrisë “të kryejë misionet shpejt, me saktësi dhe në mënyrë efektive”.

Operacionet antiterror

Türkiye fillimisht kishte planifikuar të prodhonte 350 obusë Firtina, 280 për ushtrinë turke dhe 70 për shitje. Midis viteve 2005 dhe 2010, rreth 281 u dorëzuan.

Ata u vendosën për herë të parë në Operacionin Dielli të Türkiyes në fund të vitit 2007 për të luftuar PKK-në në Irakun verior. Ai u përdor gjithashtu në Operacionin Mburoja e Eufratit në 2016 dhe Operacionin Dega e Ullirit në 2018.

Në vitin 2021, sipas burimeve që folën për Anadolu Agency, forcat turke përdorën obuset Firtina për të shkatërruar tri ndërtesa të selisë së YPG/PKK-së, një strehë dhe një pozicion të përdorur nga grupi i armatosur.

Në fushatën e saj të dhunshme më shumë se 35-vjeçare kundër Türkiyes, PKK – e listuar si një organizatë terroriste nga Türkiye, ShBA-ja dhe BE-ja – ka qenë përgjegjëse për vdekjen e afro 40.000 njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë dhe foshnja.

YPG-ja është dega siriane e PKK.

Gjatë fjalimit të tij të hënën, Erdoğani përmendi gjithashtu zhvillime të tjera të industrisë së mbrojtjes si Anadolu, e cila do të jetë anija e parë në botë me mjete ajrore luftarake pa pilot (UCAV). Do të hyjë në shërbim më vonë këtë vit.

Përveç kësaj, Bayraktar TB3 UCAV, i cili do të vendoset në anijen sulmuese amfibe Anadolu, do të marrë fluturimin e parë këtë vit.

Erdoğani tha gjithashtu se helikopteri sulmues i klasit të rëndë Atak-2 do të kryejë gjithashtu fluturimin e tij të parë më vonë këtë vit.