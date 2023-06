Çfarë thotë kabineti i ri i Erdoğanit për politikën e ardhshme të Türkiyes?

“Transparenca, qëndrueshmëria, parashikueshmëria dhe pajtueshmëria me normat ndërkombëtare do të jenë parimet tona bazë në arritjen e qëllimit të rritjes së mirëqenies sociale”, tha Simsek gjatë një ceremonie dorëzimi me Nurettin Nebati, ish-ministrin e financave.