Dita e Fitores e Türkiyes: Erdoğan, kthesa për mbijetësën e popullit turk

"Me hapat e rinj që do të hedhim në periudhën e ardhshme do të forcojmë fuqinë e vendit tonë dhe do ta ngremë Türkiyen mbi nivelin e qytetërimeve moderne. Sigurisht që vizionin tonë të shekullit të Türkiyes do ta bëjmë realitet. Këtë do ta arrijmë me 85 milionë, dorë për dorë dhe zemër për zemër. Si një komb që e ndaloi lojën, ne besojmë me gjithë zemër se e ardhmja jonë do të jetë shumë më e ndritshme dhe më e begatë se e tashmja jonë", shtoi Erdoğan.