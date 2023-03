Drejt rrugës së rimëkëmbjes, UNDP-ja kërkon solidaritet me Türkiyen

Rindërtimi, siç tha Vinton, nuk ka të bëjë vetëm me tulla, por edhe me jetë dhe mjete jetese. “Njerëzit kanë nevojë për punësim të sigurt për të siguruar të ardhura të qëndrueshme; ata kanë nevojë për shërbime publike, si kujdesi shëndetësor dhe arsimi; ata duhet të jenë në gjendje të bëjnë pazar, të pushojnë dhe të shoqërohen me njerëz të tjerë. Me pak fjalë, ata duhet të kthehen në jetën normale sa më shpejt të jetë e mundur. Në UNDP ne po punojmë tashmë në rajon për projekte që i vendosin njerëzit në ballë të përpjekjeve për rimëkëmbje dhe rindërtim”, tha Vinton.