Drejtëpërdrejt: Shpresat nuk shuhen, vazhdojnë kërkimet në Türkiye e Siri

Duke i shprehur ngushëllime familjes së të ndjerit, THF premtoi se do të bëjnë çmos që emri dhe kontributi i tij që ka dhënë për sportin të mos harrohen kurrë. "Të falënderojmë për gjithçka që i dhe vendit tonë, Cemal. Jemi të kënaqur me ty, nuk do të të harrojmë", thuhet në deklaratë. Kryetari i THF-së, Uğur Kilic, shkroi në llogarinë e tij në Twitter se Cemal Kutahya ishte njeri dhe sportist me zemër të madhe dhe kapiten në kuptimin e plotë të fjalës. "Përqafove djalin, shkove në parajsë. Shprehim keqardhje të thellë. Ende nuk e kemi gjetur gruan dhe vjehrrën e Cemalit. Po punojmë në këtë drejtim", shkroi ndër të tjerash Kilic.