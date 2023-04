Dy muaj pas “katastrofës së shekullit” Türkiye e vendosur të rimëkëmbet

Dy muaj pas tërmeteve vdekjeprurëse të 6 shkurtit Türkiye tashmë ka treguar vendosmërinë për rindërtimin e rajoneve të prekura nga tërmetet.



Shërbimet publike dhe agjencitë e ndryshme shtetërore vazhdimisht janë në terren për t’iu ofruar ndihmë qytetarëve të mbijetuar.



Rinisja e procesit edukativo-arsimor gjatë muajit të fundit pothuajse është aktivizuar në të gjitha rajonet e prekura nga tërmetet.



Lidershipi turk i ballafaquar me “katastrofën e shekullit” është zotuar se brenda një viti do të bëhet ndërtimi i mijëra shtëpive dhe rezidencave.



Në vazhdim TRT Balkan jju sjell disa fakte të cilat e kanë karakterizuar muajin e dytë pas tërmeteve të rënda të 6 shkurtit që goditën Türkiyen.



Hedhja e gurthemeleve



Themelet e para të rindërtimit të shtëpive të shembura nga tërmetet e fuqishme u hodhën në Kahramanmaraş. Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, në ceremoninë e hapjes së parë të themeleve të shtëpive, tha se do të ndërtohen 17.902 shtëpi.



“Nuk ka asnjë vend tjetër në botë, përveç Türkiyes, që mund të vijë në fazën e rindërtimit në një kohë kaq të shkurtër përballë një katastrofe që ka shkaktuar një shkatërrim kaq të rëndë në një zonë kaq të madhe”, tha Erdoğan.



Tutje, presidenti Erdoğan iniciativën e rindërtimit të rajoneve e vazhdoi në Hatay, Adiyaman dhe rajonet tjera.



Vetëm në vitin e pare ai paralajmëroi ndërtimin e 319 mijë banesave.



Fushata “Solidariteti i Shekullit”



Departamenti i Komunikimit i Presidencës së Türkiyes nisi fushatën "Solidariteti i Shekullit" për të tërhequr vëmendjen ndaj solidaritetit të treguar nga kombi turk pas tërmeteve shkatërruese të muajit të kaluar.



“Për të pakësuar vuajtjet e papërshkrueshme të vëllezërve dhe motrave tona në rajonin e tërmetit, për të shëruar plagët dhe për të luftuar me guxim dhe vendosmëri pasojat shkatërruese të fatkeqësisë, shteti dhe kombi ynë kanë treguar solidaritetin e shekullit, i cili është një shembull për gjithë botën”, tha kreu i Departamentit të Komunikimit në Presidencën turke, Fahrettin Altun.



Më shumë se 13,5 milionë njerëz në Türkiye janë prekur nga tërmetet shkatërruese, ndërsa mbi 50 mijë të tjerë kanë humbur jetën.



Konservimi i aseteve kulturore