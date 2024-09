Emine Erdoğan apel global për Projektin e Ambasadorëve Vullnetarë në UNICEF

"Që nga Ukraina në Jemen, nga Siria në Myanmar, është përgjegjësia jonë e përbashkët të lëmë një të ardhme të mbushur me shpresë për të gjithë fëmijët e lodhur të botës që po luftojnë me luftën dhe urinë, si dhe për të gjithë fëmijët që dëshmojnë këto mizori. Familja është pika më e rëndësishme e fillimit ku mund ta ndryshojmë këtë histori të errët për të ardhmen. Këta fëmijë do ta gjejnë forcën për t'u ngritur nga vendi ku kanë rënë kur të vendosen në një mjedis familjar të bazuar në dashuri dhe siguri", deklaroi Erdoğan.