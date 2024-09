Emine Erdoğan do të takohet me homologët e saj në Asamblenë e Përgjithshme

Erdoğan, e cila ka lidhje të gjata me kontinentin afrikan dhe vazhdon përpjekjet e saj për të promovuar kulturën e kuzhinës së kontinentit, do të takohet me homologët e saj në një program të titulluar "Shijet e Afrikës: Një festë e kulturës, kuzhinës dhe miqësisë", e cila gjithashtu do të mbahet në Shtëpinë Turke.