Emine Erdoğan kryeson takimin e tretë për Zero Mbetje

Ajo shtoi: “Në bashkëpunim me Fondacionin tonë për Mbetjet Zero, kemi krijuar një grup pune të gjerë për përgatitjet e festimeve të 30 Marsit. Me këtë rast, mund të prezantojmë edhe Çmimet Globale për Mbetjet Zero, për të cilat kemi folur më parë. Në nivel lokal, ka thesare të shumta që presin të zbulohen.”