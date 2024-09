Emine Erdoğan: Thesari i nusërisë, udhëtim në pajën osmane e anadollake

Emine Erdoğan, gruaja e Presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, tha në një postim në lidhje me programin se "Përballë kërcënimit të shkretimit kulturor që rrethon botën, shpresoj që gjuha dhe puna e përjetshme e qëndisjes së gruas anadollake do të jetë një frymëzim për gjithë botën dhe do të na i kujtojë vlerat që i kemi harruar”.