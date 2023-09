Erdoğan: Askush nga ne nuk mund të ndihet i sigurt aty ku fëmijët vdesin

Në pyetjen për një vlerësim lidhur me situatën në kufirin Armeni-Azerbajxhan, Erdoğan tha: "Lidhur me këtë sot kam zhvilluar bisedë me të nderuarin Ilham Aliyev. Pas kësaj bisede, me shumë mundësi nesër do të kem një bisedë edhe me të nderuarin Pashinyan. Nuk kemi zgjidhje tjetër veçse të ftojmë rajonin (Karabakun) në qetësi. Por, këto hapa të ndërmarrë aktualisht në Khankendi, në Karabak, nuk janë hapat e duhur. Kjo është e pamundur të pranohet. Në fakt, këtë nuk e pranojnë as vendet anëtare të BE-së. Edhe në bisedën që zhvillova me Charles Michel (presidentin e Këshillit Evropian), as ata nuk kanë qasje pozitive ndaj këtyre zhvillimeve. Sigurisht që edhe ne nuk e shohim pozitivisht këtë".