Erdoğan: Athina të përmbahet nga provokimet

Mbi 5 milionë tonë grurë nga Ukraina janë eksportuar që kur anija e parë lundroi nën marrëveshjen e Istanbulit më 1 gusht, njoftoi sot presidenti i Türkiye-s Recep Tayyip Erdoğan pas mbledhjes së kabinetit në Ankara. Ai, po ashtu tha se Türkiye ka arritur shumë suksese diplomatike, dhe se vazhdojnë angazhimet me Rusinë dhe Ukraninë.



Presidenti turk, mes tjerash ka folur edhe për raportet me Greqinë dhe i ka bërë thirrje Athinës të përmbahet nga provokimet.

“Greqia po tërhiqet zvarrë në moçal me grumbullime ushtarake. Ne e dimë se qëllimi i vërtetë i atyre që provokuan politikanët grekë ishte të pengonin programin tonë për ndërtimin e një Türkiye të madhe dhe të fuqishme Greqia nuk është në nivelin tonë pasi nuk është e barabartë me ne politikisht, ekonomikisht apo ushtarakisht, tha presidenti turk Erdoğan.



Sipas presidentit Erdoğan, rritjet ushtarake të huaja në të gjithë Greqinë duhet të shqetësojnë grekët, jo Türkiye-n.